Das Virus kam per Lufthansa

Es war ein schweinekalter Winter 1961/1962 – in der ganzen Republik, vor allem aber in der Eifel. Schneemassen türmten sich vor den gewaltigen Buchenhecken. Früher war Monschau für seine Tuchindustrie bekannt, jetzt gibt es unweit des barocken Städtchens die Ri­ther-Werke, mit 1.500 Beschäftigten der größte Betrieb der Gegend. Die Firma für Industrieofenanlagen war in den 20er Jahren gegründet worden und stieg unter den Nazis rasch auf – es wird gemunkelt, während des Krieges seien dort Zwangsarbeiter ausgebeutet worden. Nun sind über Nacht die Pocken ausgebrochen, nachdem ein Mitarbeiter der Rither-Werke sie aus Indien eingeschleppt hatte. Auf die hochansteckende und tödliche Krankheit muss sofort reagiert werden: Ein Seuchenspezialist von der Düsseldorfer Uniklinik, Prof. Günter Stüttgen (als humanitärer Held der Schlacht im Hürtgenwald bereits Protagonist von Steffen Kopetzkys Roman »Propaganda«), übernimmt vor Ort die Leitung des Krisenstabs. Unterstü...