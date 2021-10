Schwierige Balance

Am Freitag will Israels Premierminister Naftali Bennett zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fliegen, das im Schwarzmeerbadeort So­tschi stattfinden soll. Vorgesehenen für die Gespräche seien »eine Reihe von diplomatischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Themen wie auch wichtige regionale Angelegenheiten, vor allem das iranische Atomprogramm«, verbreitete Bennetts Büro am vorigen Dienstag. Es wird Bennetts erster Besuch in Russland sein seit seinem Amtsantritt am 13. Juni.

Israel – und im Hintergrund auch dessen großer Partner, die USA – verlangt von Russland, dass es den Iran unter Druck setzt, die seit dem 30. Juni unterbrochenen Wiener Gespräche wieder aufzunehmen. Dass es dafür kaum Chancen gibt, weil Russland im wesentlichen die iranischen Positionen unterstützt, weiß man zumindest in Jerusalem.

Vermutlich werden Putin und Bennett in Sotschi vorrangig über ein anderes Thema sprechen: Am Mittwoch hatten israelische...