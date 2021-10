Keineswegs ergebnisoffen geführt

Drei Wochen lang wurden die Einwendungen gegen die neue Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide erörtert. Am Donnerstag um 24 Uhr endete das online abgehaltene Verfahren. Brandenburger Naturschutzverbände sind unzufrieden und fordern, die Antragsunterlagen des US-Elektroautobauers müssten erneut ausgelegt werden.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und die Grüne Liga kritisierten, dass wichtige Unterlagen nicht veröffentlicht wurden. In den Unterlagen, die während der Erörterung im Internet abrufbar waren, hatten die Umweltverbände Hinweise auf nicht veröffentlichte Stellungnahmen und Gutachten gefunden. Außerdem habe Tesla erneut Änderungen in den Plänen für die Fabrik vorgenommen, was sich unter anderem auf das Störfallkonzept der »Gigafactory« auswirke.

Nach Angaben von Thorsten Deppner, dem Anwalt der Verbände, betreffe das unter anderem Tanks für Kältemittel. Statt zwei Tanks aufzustellen, wolle Tesla nur noch einen großen Tank installieren. »Da...