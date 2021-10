Trauer in Beirut

Mit einem landesweiten Tag der Trauer reagierte der Libanon am Freitag auf den tödlichen Ausgang von Protesten am Vortag. Sieben Personen waren am Donnerstag getötet worden, als Scharfschützen aus dem Hinterhalt eine Demonstration beschossen, die vom südlichen Stadtteil Tayouneh zum Justizpalast zog. Der von der Hisbollah und der Partei Amal organisierte Protestzug wollte gegen die in ihren Augen einseitigen Ermittlungen von Richter Tarek Bitar protestieren, der die Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 untersucht.

Von einem Hochhaus wurde dann das Feuer gezielt auf die Spitze des Demonstrationszuges eröffnet, mindestens vier Personen wurden direkt getötet. Bewaffnete Krä...