Kurzer Lehrgang

Nicht nur Ökonomie und Technologie verlaufen in langen Zyklen. Auch die Politik verläuft, sieht man nur genau hin, in ebensolchen Bahnen. So hat auch das politische Phänomen Sebastian Kurz, für das sich der Begriff »System Kurz« eingebürgert hat, eine Vorgeschichte, die bis in die Anfänge neuzeitlicher politischer Strukturen zurückreicht. In etlichen Konstellationen und Figuren wiederholt die 76jährige Zweite Republik ihre Vorläufer, und es tut dabei nichts zur Sache, dass die politische Struktur des größten Kontinentalreichs Europas, des Vielvölkerstaats mit seiner dynastischen Spitze, sich in erstaunlich lebendiger Form in den Jahren der auf ein Siebtel einstiger Größe geschrumpften Republik fortsetzt.

Drei Blöcke

Seit dem Wiener Kongress vor mehr als 200 Jahren wird die politische Struktur Österreichs von drei Blöcken geprägt, die im Lauf der Zeit abwechselnde Hegemonien hervorbrachten. Die Blöcke bestanden und bestehen aus dem Arbeiterbewegungsblock mit...