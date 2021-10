Der eklige Alte

Jon Gruden ist nicht länger Trainer des NFL-Teams Las Vegas Raiders. Der 58jährige trat am Montag von seinem Posten zurück. Die New York Times hatte zuvor Inhalte aus Grudens Mailverkehr mit dem ehemaligen Präsidenten des Washington Football Teams, Bruce Allen, veröffentlicht, in denen er verschiedene Personen aus dem NFL-Umfeld auf rassistische, sexistische, frauenfeindliche und homophobe Art beleidigt.

»Ich bin als Head Coach der Las Vegas Raiders zurückgetreten. Ich liebe die Raiders und möchte keine Last sein. Danke an alle Spieler, Coaches, den Trainerstab und die Fans der Raiders Nation. Es tut mir leid, ich wollte nie jemandem weh tun«, so Gruden in einem Statement am Montag abend.

Das darf durchaus bezweifelt werden: Wie die New York Times berichtete, hatte sich der nie um einen deftigen Spruch verlegene Gruden u. a. abschätzig über die Ernennung von Frauen als Schiedsrichterinnen, den Protest von Spielern für mehr soziale Gerechtigkeit und Gleichbe...