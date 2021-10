Einigung in Erfurter Druckzentrum

Im Funke-Druckzentrum in Erfurt haben sich Betriebsrat und Konzernvertreter auf einen Sozialplan für die Versandhelfer geeinigt. Das bestätigte Verdi-Tarifsekretär Jan Schulze-Husmann, der an der Aushandlung des Plans beteiligt war, am Mittwoch gegenüber jW. Bislang hatten rund drei Monate vor der Schließung des Standorts lediglich die Drucker einen Sozialplan abgeschlossen. Der nun unterschriebene Deal für die Mitarbeiter im Versand ist dem der Drucker sehr ähnlich, so Schulze-Husmann. »Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht«, sagte er. Dass die Schließung nicht verhindert werden konnte, sei aber trotzdem bitter.

Vom Sozialplan für die Versandhelfer sind rund 150 Menschen betroffen. Vollzeitbeschäftigte erhalten demnach pro Jahr Betriebszugehörigkeit eine Abfindung in Höhe von 80 Pr...