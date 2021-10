Reich und kaputt

In diesen Tagen ist im Kölner Papyrossa-Verlag von Conrad Schuler das Buch »Das neue Amerika des Joseph R. Biden« erschienen. Mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag veröffentlichen wir daraus einen Auszug. (jW)

Die Welt atmete auf, als die US-Wähler Donald Trump – mit Schwierigkeiten – aus dem Weißen Haus vertrieben. Doch das Menetekel steht nach wie vor an der Wand. Werden die USA ihren Anspruch als Weltsupermacht fahrenlassen, ohne zum letzten Mittel, dem Einsatz ihrer überlegenen Waffenkraft, zu greifen und die Welt, unsere Erde, in einen schaurigen Atomkrieg zu stürzen? So melodramatisch dies auch klingen mag, es scheint eine reale Variante unter den für uns bereitgehaltenen Zukünften. Trump-Nachfolger Joseph R. »Joe« Biden sucht den Systemkonflikt mit China, er hat den Rivalen mit Stützpunkten umzingelt und fordert unverblümt dessen Garaus. Antagonistisch sei die Weltlage – ihr oder wir. China selbst hat die ständigen Provokationen und Demü...