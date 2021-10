Wenn es passiert

Spätestens, wenn jemand am Geburtstagstisch deutlich vernehmbar pupst, kommt die Frage auf: In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich?

Jeder kennt das: Im Klassenzimmer ertönt dieses eindeutige Geräusch, und sofort wird ein Schuldiger ausgerufen. An dem bleibt die Geschichte bis zum Abi haften und wird später noch bei Klassentreffen aufgewärmt. Er ist für immer der, der damals in Mathe gepupst hat.

Am Geburtstagstisch aber ist es nicht so einfach, einen Schuldigen zu finden. Immerhin ist es Familie! Andererseits herrscht sofort eine unangenehme Stille, die irgendwie überwunden werden muss.

Man sieht sich um. Kein Enkelkind, auf das man es schieben kann. Und die chronisch flatulente Oma ist dummerweise schon tot. Eine Zwickmühle: Jemand muss es gewesen sein, und es findet sich keiner, dem man den Pups andichten kann. Warum aber brauchen wir das überhaupt: Warum verleugnen wir unsere natürlichsten Bedürfnisse?...