»Wir müssen den Verlag getroffen haben«

In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Lüdinghausen im Landkreis Coesfeld hat sich der Manuscriptum-Verlag angesiedelt, gegen den Sie schon mehrfach demonstriert haben. Mit wem haben Sie es da zu tun?

Der Verlag kam vor circa vier Jahren aus Waltrop im Kreis Recklinghausen nach Lüdinghausen, zog dort in eine Gründerzeitvilla auf einem Gelände mit über 7.000 Quadratmetern, wo auch die Thomas-Hoof-Gruppe angesiedelt ist. In dem Verlag werden Bücher von bekannten Rechten wie Björn Höcke, Alexander Gauland, Jürgen Elsässer und Akif Pirincci verlegt. Der Verlag hatte Höcke 2018 auf die Frankfurter Buchmesse eingeladen, um dort sein neues Buch vorzustellen. Wir sind durch einen kritischen Artikel in der Zeit auf den Verlag aufmerksam geworden. Jetzt sucht dieser in der Zeitung Junge Freiheit einen Redakteur. Die Stellenanzeige kündigte daneben an, eine gemeinnützige Stiftung gründen zu wollen.

Offenbar ein stramm rechter Laden, der einen Rückzugsort sucht. We...