Gerberding, Montand

Vor 60 Jahren war die Karibik eine Krisenregion. Nicht nur in Kuba schickte sich das Volk an, die bisherigen Unterdrücker davonzujagen. In der Dominikanischen Republik fiel der verhasste Diktator Rafael Trujillo 1961 einem Attentat zum Opfer. Als neuer Hoffnungsträger kehrte der Schriftsteller Juan Bosch, ein Freund von Salvador Allende und Pablo Neruda, aus dem kubanischen Exil zurück. Besonders ähnlich sieht ihm Erich Gerberding eigentlich nicht. Dennoch verkörperte er Bosch mit seiner respekteinflößenden Gestalt für die Verfilmungen von Wolfgang Schreyers Romanen »Der Adjutant« und »Der Resident«, die der DFF 1971/72 als spannenden Dreiteiler produzierte. Gerberding, der am Freitag vor 100 Jahren in Hannover geboren wurde, starb mit fast 65 Jahren in seiner Wahlheimatstadt Leipzig. In der Ära des Generalintendanten Karl Kayser war der stattliche Schauspieler ab 1959 bei den Städtischen Bühnen eine feste Größe. Film und Fernsehe...