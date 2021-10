Nichts zu feiern

Der nationale Feiertag Spaniens ist am Dienstag in Madrid wie eh und je mit einer Militärparade gefeiert worden. Das spanische Königshaus und die Regierung saßen einer Zeremonie vor, bei der sich viele Menschen innerhalb und außerhalb des Landes ausgeschlossen fühlen. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez von der PSOE wurde von der Menge, die traditionell konservative bis rechte Kreise versammelt, mit Buhrufen und Schimpfwörtern empfangen. Gleichstellungsministerin Irene Montero von Sanchez’ Koalitionspartner Podemos trug bei der Zeremonie eine Maske in Regenbogenfarben – mehr Widerstand war beim Juniorpartner zu diesem Anlass nicht zu vernehmen.

Für die Regionen, in denen Teile der Bevölkerung nach Unabhängigkeit streben, bedeutet der Feiertag lediglich ein Fest, das allein Spanien als Nation anerkennt. So forderte die sozialdemokratische Republikanische Linke Kataloniens (ERC) am Montag im spanischen Parlament, die Militärparade abzusch...