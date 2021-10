»Ampel« auf Orange

Über die Frage, ob die »Ampel«-Koalition nun kommt oder nicht, darf weiter spekuliert werden. Nach eineinhalb Tagen »vertiefter Sondierungen« zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gab es Dienstag mittag zwar Statements für die Presse, die aber kamen über die üblichen Floskeln nicht hinaus. Die Journalistinnen und Journalisten in der Berliner Messe gaben sich alle Mühe – doch die Generalsekretäre von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Volker Wissing, sowie Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hielten sich eisern an die vereinbarte Linie, nicht über Inhaltliches zu reden. Vertrauen sei »ein ganz wichtiger Baustein fürs Gelingen«, erklärte Klingbeil. Darum bitte er um Verständnis, »dass wir nicht in die Themen reingehen«.

Immerhin war den Statements der drei Politiker zu entnehmen, dass die Gespräche vorankommen, allerdings noch einiges zu klären ist. Einen »guten Auftakt« habe man gehabt, sagte Klingbeil. Man hätte sich »gemeinsam auf den Weg gema...