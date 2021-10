»Szene wandelt sich, Brutalität nimmt zu«

In der Nacht zum 3. Oktober ist der bundesweit unter dem Spitznamen »SS-Siggi« bekannte Neonazi Siegfried Borchardt in einem Dortmunder Krankenhaus verstorben. Welche Folgen hat der Todesfall für die Neonaziszene in Dortmund und darüber hinaus?

Mit Borchardts Tod ist ein »Maskottchen« der Szene verstorben. Allerdings war er bis zuletzt immer pöbelnd und gewaltbereit. Trotz seiner politischen Bedeutungslosigkeit war er aber die Verbindungsfigur zwischen verschiedenen Naziszenen.

Borchardt soll auch über ausgeprägte Kontakte zu militanten Faschisten, etwa aus dem internationalen Netzwerk »Blood & Honour«, verfügt haben. Welche Erkenntnisse haben Sie diesbezüglich?

An dem »Trauermarsch« für ihn nahmen zwar »nur« knapp 480 Nazis teil, aber bei genauem Hinschauen waren sehr viele führende Köpfe der internationalen »Blood & Honour«-Szene dabei, alte NPD-Kader, aber auch der kürzlich aus Dortmund nach Sachsen verzogene Michael Brück. Daran zeigt sich, welch...