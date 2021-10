Konzerne kommen billig davon

Die aktuelle Klimaschutzdiskussion dreht sich fast ausschließlich um die verschiedenen Energieträger und deren jeweilige CO2-Bilanz. Was aber mit ihnen befeuert wird, gerät kaum in den Blick. Dabei besteht bei den Anlagen der Unternehmen großer Handlungsbedarf. Die »Industrien schieben Neuinvestitionen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf«, wird in der im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erstellten Studie »Wie kann Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad kommen?« konstatiert. In der Untersuchung, welche die Denkfabrik »Agora Energiewende« und die Unternehmensberatung Roland Berger mit Bayer, BASF, BP, Siemens und anderen Firmen erstellt haben, wird es ein wenig vornehmer ausgedrückt und von »Investitionsattentismus« gesprochen.

Eigentlich hätte der 2005 eingeführte EU-Emissionshandel mit CO2-Verschmutzungsrechten die Aufgabe, Anreize für Modernisierungen zu schaffen. Immer wieder als marktwirtschaftliche...