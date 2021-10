Kanzlerwechsel in Wien

In Österreich geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonnabend wurde am Montag der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg als neuer Bundeskanzler vereidigt. Ihm folgt der Spitzendiplomat Michael Linhart als Außenminister nach.

Auslöser der Regierungskrise war eine am Mittwoch vormittag durchgeführte Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Parteizentrale – den Machtzentren der Republik. Kurz und neun weiteren Personen, darunter einige seiner engsten Vertrauten, wird vorgeworfen, sich im Boulevardblatt Österreich über Regierungsinserate – also mit Steuergeldern – wohlwollende Berichterstattung erkauft zu haben. Dabei se...