Grundfalsche Einschätzung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Brigadegeneral Jens Arlt, Kommandeur der militärischen Evakuierungsoperation aus Afghanistan, am 17. September 2021 das »Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland« verliehen. Arlt und den ihm unterstellten nahezu 500 Soldatinnen und Soldaten sei es gelungen, mehr als 5.300 Menschen aus verschiedenen Ländern in Sicherheit zu bringen. Dass der General das unter schwierigen Bedingungen geschafft hat, mag eine besondere Leistung sein. Doch liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier auch um eine Ehrung aus politischen Gründen handelt. Der Afghanistan-Einsatz und die Kapitulation der US-Streitkräfte wie der Bundeswehr vor den Taliban war ein außenpolitisches Desaster, das geradezu nach einer Sinngebung schrie. Wenn man schon den Krieg nicht gewonnen hat, so ist wenigstens die Evakuierung einigermaßen gutgegangen.

Dabei ist nicht zu verkennen, dass die Schwierigkeiten, die General Arlt...