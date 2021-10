Selbstbesteuerung und Marxismus. Zum Grazer Wahlergebnis

Der Dozent hatte Herrn Groll zu einer Zeitschriftenschau nach den Grazer Wahlen in ein Vorstadtwirtshaus gebeten. Er legte einen kleinen Stapel mit markierten Zeitungsseiten auf den Tisch. Herr Groll machte es sich mit einem Glas Zweigelt gemütlich und wartete auf die Ausführungen seines akademischen Freundes.

»›Wir alle sind im Umgang mit dem Kommunismus ein wenig aus der Übung‹, schreibt Robert Treichler vom Profil«, begann der Dozent seinen Tour d’Horizon. »In der Folge zählt er die kommunistischen Verbrechen der Weltgeschichte auf, um sie schließlich Elke Kahr, der Wahlsiegerin der Grazer Kommunisten (die mit knapp 29 Prozent die bei weitem stimmenstärkste Partei anführt) anzuhängen. Eine vollkommen ahistorische, jämmerliche Methode. Einst galt das Magazin ja als liberales Wochenblatt.«

»Ja, früher. In der Monarchie stellte die Post in Wien dreimal täglich Briefstücke zu. Heute, nach der Privatisierung, muss man froh sein, wenn ein Brief innerhalb von d...