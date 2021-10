Energiekrise in Indien

Nicht nur in der Hauptstadtregion drohen bald die Lichter auszugehen: Arvind Kejriwal, Chef der Regionalregierung in Delhi, hat sich mit einem Hilferuf an die Zentralmacht gewendet, mit der er sonst politisch über Kreuz liegt. Unabhängig von der Parteizugehörigkeit drängen derzeit viele Regionalchefs Premierminister Narendra Modi zu Maßnahmen. Der Grund ist die aktuelle Stromkrise. Allein in Delhi, einem der größten urbanen Ballungsräume des Subkontinents mit einer Bevölkerungszahl von weit über 20 Millionen Menschen, drohen gerade auch Krankenhäusern gefährliche Stromausfälle, wie Kejriwal warnt.

Indien, in dem 70 Prozent des elektrischen Stroms aus Kohle entsteht, ist weltweit der zweitgrößte Verbraucher des fossilen Brennstoffes. Nun haben 63 von 135 Anlagen jeweils nur noch Vorräte für ein oder zwei Tage, im Schnitt sind diese auf vier Tage zusammengeschmolzen. Kontrollierte temporäre Stromabschaltungen sollen nun helfen, einen völligen Zusammenbruch a...