Aufarbeitung unter Zeitdruck

Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein mittlerweile 100jähriger ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen muss sich wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord in mindestens 3.518 Fällen vor dem Landgericht Neuruppin verantworten (siehe jW vom 7.10.2021). Der Prozess, der aus organisatorischen Gründen in einer Sporthalle in Brandenburg (Havel) durchgeführt wird, dürfte einer der letzten seiner Art sein. Insgesamt sind für den besagten Prozess, der bis in den Januar andauern soll, 22 Verhandlungstage anberaumt.

Nachdem der Angeklagte noch am Donnerstag betont hatte, sich nicht zu den Vorwürfen äußern zu wollen, bestritt er am zweiten Verhandlungstag die gegen ihn gerichteten Vorwürfe. »Ich hab’ doch da gar nicht in Sachsenhausen, ich bin unschuldig, weil ich das gar nicht kenn’«, sagte der 100jährige am Freitag, der zwischen 1942 und 1945 als Wachmann eingeset...