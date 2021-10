Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bergpartie mit Neidhammeln Das System Emmanuel Macron und die Zukunft des europäischen Neoliberalismus Stefan Ripplinger Auf der ganzen Welt scheint es nur noch die Wahl zwischen Populisten und Liberalen zu geben: ­Donald Trump oder Joseph ­Biden, Matteo Salvini oder ­Matteo Renzi, Marine Le Pen oder Emmanuel Macron. Für den Bürger ist das ein »No-­Brainer«, er macht sein Kreuz jeweils bei den ­Liberalen und verachtet den ungebildeten Proleten, der es anders hält. Doch allen den Mindestlohn oder weniger Verdienenden muss die Wahl wie die zwischen Pest und Cholera vorkommen. Die liberale Option zu ergreifen, hieße für Arbeiterinnen und Arbeiter, sich selbst zu schaden, denn eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als dass ein Liberaler gegen Ausbeutung einträte. Nationalisten kommen für sie ebensowenig in Frage, im übrigen sind die rechten Parteien (das unterscheidet sie von historischen Vorläufern) fast durch die Bank liberaler Provenienz. Das gilt für Trumps Konservative ebenso wie für Viktor Orbáns Fidesz. Sowohl die AfD als auch die Lega und der Rassemblement National (wie si...

Artikel-Länge: 17947 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen