Der Kreis schließt sich. Vor sechs Jahren setzten die Beschäftigten der Berliner Charité als erste Krankenhausbelegschaft Deutschlands einen Tarifvertrag für mehr Personal und Entlastung durch. Damit stießen sie eine bundesweite Bewegung an, die mit einer Vielzahl von Protesten und langwierigen Arbeitskämpfen das Streikgeschehen der vergangenen Jahre prägte. In insgesamt 17 Großkliniken hat Verdi solche Vereinbarungen inzwischen erkämpft. Und nun hat die Charité erneut vorgelegt.

Die am Donnerstag unterschriebene Tarifeinigung an Europas größtem Universitätsklinikum geht weit über die 2016 erzielte Vereinbarung hinaus. Vor allem beinhaltet sie einen individuellen Belastungsausgleich: Müssen Beschäftigte fünfmal in unterbesetzten Schichten arbeiten, haben sie Anspruch auf einen zusätzlichen freien Tag. Die...