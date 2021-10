Gegründet 1947 Sa. / So., 9. / 10. Oktober 2021, Nr. 235

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schlagabtausch mit Luxemburg Polnisches Verfassungsgericht: EuGH urteilt über eigene Kompetenzen hinaus Reinhard Lauterbach, Poznan Nur einen Tag nach einem für Polens Regierung vernichtenden Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zur polnischen Justizreform hat das polnische Verfassungsgericht zurückgeschlagen. Am Donnerstag abend erging nach mehrfacher und mutmaßlich durch politisches Taktieren verursachter Verschiebung ein Grundsatzurteil über die Vereinbarkeit von nationalem und EU-Recht. Das Gericht – seine Kritiker nennen es wegen der Nähe der meisten Richter zur Regierungspartei PiS nur noch die »Versammlung im Gebäude des ehemaligen Verfassungsgerichts« – urteilte, der EuGH sei über seine Kompetenzen hinausgegangen, als er die Korrektheit von Richterberufungen in Polen generell anzweifelte. Die Rechtspflege zähle zu den Kompetenzen der Mitgliedstaate...

Artikel-Länge: 2349 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen