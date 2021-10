Eine Affenschande

Die Verzweiflung muss groß sein im Management von Gorillas. Auf erneute Streiks in Berlin, die derzeit zum dritten Mal innerhalb dieses Jahres mit jeweils steigender Beteiligung ablaufen, reagiert der angeschlagene Supermarktkurier (Flash-Supermarkt) jetzt mit Massenentlassungen an drei Lagerstandorten. Durch diesen Willkürakt heizt das Management die Solidarisierung unter den Beschäftigten aller Lieferdienste nicht bloß an, es gießt geradezu Öl ins Feuer, was zu negativer Berichterstattung, Imageschädigung und Abschreckung von Investoren führen dürfte. Wütende Proteste bis hin zu Boykottaufrufen sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu erwarten – von Amsterdam, Barcelona, Mailand, London bis New York.

Götterdämmerung

Wahrscheinlich erleben wir die Götterdämmerung der Marke Gorillas. Zumal das Personalmanagement seit dem 4. August mit Deena Fox eine US-amerikanische Personalmanagerin installiert hat, die in ihrer Vita bereits eine Schleifspur der ...