Politiksimulation des Tages: »Takeover Bellevue«

In einer Berliner Messehalle namens City Cube begannen am Donnerstag Gespräche zwischen SPD, FDP und Grünen, die voraussichtlich zur Bildung einer neuen Bundesregierung führen werden. Der »Souverän« ist nun wieder für ein paar Jahre raus. Da insbesondere die Jugend in letzter Zeit ein bisschen unruhig ist, muss für den Übergang was geboten werden, dachte sich offenbar das Bundespräsidialamt »in Zusammenarbeit«, wie dpa am Donnerstag berichten konnte, »mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, UNICEF, der Zeit-Stiftung und der Hertie-Stiftung«.

Schauplatz der unfreiwillig komischen Poli...