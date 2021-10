Ampel auf grün

Olaf Scholz war am Donnerstag zuerst da. Mit einem knappen »Morgen« begrüßte der Mann, der Bundeskanzler werden will, wartende Journalisten, als er gegen 8 Uhr zum Vorgespräch der SPD-Delegation für die weiteren Sondierungsgespräche eintraf. Ähnlich wortkarg waren auch die anderen Teilnehmer des ersten, auf sechs Stunden angesetzten Dreiergesprächs, mit dem die Sondierungen für eine »Ampel«-Koalition aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen begannen. Nichtssagendes kam vom SPD-Kovorsitzenden Norbert Walter-Borjans. »Ich gehe mit großer Zuversicht in die Gespräche«, erklärte er laut der Nachrichtenagentur dpa. Seine Partei wolle das Land nach vorne bringen.

Während die Verhandler am Vormittag nacheinander eintrudelten, hatten sich Aktive von Greenpeace und des Vereins »Mehr Demokratie« vor dem Verhandlungsort postiert. Der Verein demonstrierte für seine Forderung nach Bürgerräten, Greenpeace für den Klimaschutz. In einem kurzen Gespräch mit einem der Klimasch...