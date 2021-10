Von Schatten und Licht

»Die Pandora-Papiere legen den internen Betrieb einer Schattenwirtschaft offen, die den Mächtigen und gut Vernetzten nutzt – auf Kosten aller anderen«. Mit diesem Untertitel führt das »International Consortium of Investigative Journalists« (ICIJ) auf seiner Webseite in die Präsentation seiner jüngsten Enthüllung ein. Und macht damit gleich den zentralen gedanklichen Fehler seiner Aktivitäten deutlich: die Unterstellung, die Härten des Kapitalismus für die meisten Menschen, die unter seiner Herrschaft leben, lägen genau nicht an ihm als System, sondern an jener zweifellos existierenden Schattenwirtschaft. Unterstellt wird, wenn alle – auch die mit den Enthüllungen angeklagten Politiker – brav ihre Steuern bezahlten, transparent handelten usw., wären die allermeisten Probleme der Welt lösbar, und diese ergäben sich eben umgekehrt aus dem Fehlen solcher Transparenz. Es ist genau der Fehler wohlmeinender Kritiker, an dem sich Karl Marx schon im »Kapital« abge...