»Nur durch Glück starben keine Menschen«

In Bremen gibt es Hinweise auf Verbindungen von militanten rechten Kreisen zu Polizeieinheiten. Letztere sollen auf dem Schießplatz des »Nordkreuz«-Mitglieds Frank T. trainiert haben. Sie haben dazu an den Bremer Senat eine Anfrage gestellt. Wie bedrohlich ist die Lage in Bremen und dem Umland?

Die Ergebnisse können durchaus zu denken geben. Wir haben aber keinen Nachweis, dass Bremer Behörden tatsächlich in solche Machenschaften verstrickt sind. Aus der Antwort wird deutlich, dass Polizeieinheiten auf besagtem Schießplatz trainiert haben – jedoch nicht, ob sie wussten, dass dessen Betreiber ein bekannter Rechtsextremist ist. Die Anfrage haben wir auch deshalb gestellt, weil wir mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden und dem Umstand unzufrieden sind, dass Informationen darüber im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern vorliegen, aber scheinbar nicht in Bremen.

Welche konkrete Gefahr geht in Bremen von rechtem Terror aus?

Im Umland Bremens gab es in den vergangen...