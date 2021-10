Feindnetzwerk Facebook

Sechs Stunden lang ging kein Daumen mehr nach oben auf Facebook. Von Montag mittag bis zum frühen Abend (New Yorker Ortszeit) waren das digitale Netzwerk, sein Messengerdienst Whats-App und die Foto- und Videoplattform Instagram nicht mehr erreichbar. Von der digitalen Zwangsdiät waren weltweit Milliarden Nutzer betroffen. Ursache des Ausfalls war das Verschwinden der Facebook-Netzwerke aus dem Border Gateway Protocol, das sozusagen die technische Wegbeschreibung liefert, damit über das Internet Webseiten zu finden sind. Nach dem Beheben der Störung teilte Facebook mit, dass Konfigurationsänderungen an den Routern, »die den Netzwerkverkehr zwischen unseren Rechenzentren koordinieren, Probleme verursacht haben, die diese Kommunikation unterbrochen haben«. An manchen Standorten konnten Mitarbeiter sogar Bürogebäude nicht mehr betreten, da es zu einer Sperrung digitaler Türsteuerungen kam. Schließlich mussten in einem Rechenzentrum in Santa Clara die Server ...