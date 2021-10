»Keine Minute ohne Angst«

Es ist eine Herausforderung, das soeben erschienene Buch »Heimweh. Verschickungskinder erzählen« von Anja Röhl zu lesen. Die 23 Erzählungen von heutigen Erwachsenen handeln von den Qualen, die sie in ihrer Kindheit erlitten. Was sie erlebt haben, erinnert an das, was weltweit Aufständische und Oppositionelle in brutaler Gefangenschaft erleiden. Es waren Kinder, die vor Jahrzehnten in sogenannte Kinderkurheime verschickt wurden. Eltern, Lehrer oder Ärzte dachten einfach, sie müssten mal aufgepäppelt werden. Solche »Erholungskuren« schienen in der deutschen Westrepublik seit 1950 und bis in die 1990er Jahre ein probates Mittel.

Schon die Überschriften der Zeitzeugnisse vermitteln den Horror des Erlebten. »Eine Hölle« war für den damals vierjährigen Jürgen, was er im »Haus Schmalensee« im bayerischen Mittenwald ertragen musste. »Es ist hier zum Totgehen« beschreibt die achtjährige Jane das Heim »Haus Schwarzwald« in Birkendorf. Die vierjährige Christine erfuh...