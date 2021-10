Fakten unter Verschluss

Bayer hat vor einem US-amerikanischen Gericht einen Schadenersatzprozess in Sachen Glyphosat gewonnen. Der »Superior Court of the State of California« in Los Angeles wies die Klage von Destiny Clark am Dienstag (Ortszeit) ab, die das Herbizid für die Krebserkrankung ihres zehnjährigen Sohnes Ezra verantwortlich gemacht hatte. Die Clarks hatten das Herbizid über Jahre hinweg in ihrem Garten versprüht, die Geschworenen konnten keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Ausbringung und Ezras »Non-Hodgkin-Lymphom«-Diagnose im Alter von vier Jahren erkennen. Mit ausschlaggebend für dieses Votum dürfte gewesen sein, dass anders als in den zurückliegenden – allesamt mit einer Niederlage für den Konzern endenden – Verfahren interne Firmenunterlagen über manipulierte Studien, die Beeinflussung von Zulassungsbehörden und eigene Erkenntnisse zu den Gesundheitsgefahren des Mittels nicht zur Beweisfindung zugelassen waren. Ob die Familie den Richterspruch anfechten...