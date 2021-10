Der Sturz des Exbankers

Rumänien steckt in der Krise. Oder anders gesagt: »Es ist traurig aber wahr. Rumänien ist gekennzeichnet durch Krisen.« Mit diesen theaterreifen Worten trat Berlins Mann in dem osteuropäischen Land, der rechte Staatschef Klaus Johannis am Dienstag abend vor die Presse. Zuvor war die von der Nationalliberalen Partei (PNL) geführte Regierung unter Ministerpräsident Florin Citu durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Eingebracht hatte den Antrag die oppositionelle sozialdemokratische PSD. Unterstützt wurde er auch von der ultrarechten AUR – und Citus Koalitionspartner, der liberalen USR-Plus. Die Koalition aus PNL, USR-Plus und der Partei der ungarischen Minderheit in Rumänien (UDMR) war erst seit Dezember im Amt.

Ausgelöst wurde die Regierungskrise, als der frühere Banker Citu am 1. September Justizminister Stelian Ion von der USR-Plus absetz...