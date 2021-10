Asklepios muss mit langem Streik rechnen

Die Tarifauseinandersetzung in den drei psychiatrischen Asklepios-Kliniken in Brandenburg spitzt sich zu. Sollte der Konzern weiterhin nicht bereit sein, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, droht ein »unbefristeter Erzwingungsstreik«. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag mit.

Eine Woche zuvor hatte Verdi in den Kliniken eine Urabstimmung begonnen. Nach Angaben der Gewerkschaft endete sie nun erfolgreich: Mehr als 90 Prozent votierten für den Streik. »Wir hatten eine sehr hohe Beteiligung an der Urabstimmung und ein deutliches Ergebnis«, sagte Ralf Franke, Gewerkschaftssekretär und Verhandlungsführer. Die zuständige Tarifkommission werde nun zeitnah entscheiden, wann der Streik beginnen werde. Asklepios habe es in der Hand, den Streik noch abzuwenden. Selbst wolle man ein gutes und faires Ergebnis auf dem Verhandlungswege erzielen. »Aber wenn der Arbeitgeber wiederum nicht reagiert, ist der Streik unausweichlich«, so Franke.

S...