Eine Ausstellung zum Selbermachen

Politiker bürgerlicher Parteien betonen auf Pressekonferenzen und in Feierstunden immer wieder, wie ernst sie die Gefahr durch den »Rechtsextremismus« nehmen. Was der Staat faktisch gegen faschistische Aktivitäten unternimmt oder eben auch nicht, steht auf einem anderen Blatt. Daher bleibt es eine wichtige Aufgabe antifaschistischer Organisationen und Vereine, über diese Aktivitäten aufzuklären und zu informieren. Mit der Ausstellung »Neofaschismus in Deutschland« liefert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) dazu einen wichtigen Beitrag.

Seit 1985 gibt es die Ausstellung, die immer wieder überarbeitet und aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Im September erschien nun die siebte Auflage. Das Besondere: Die Ausstellung besteht aus 25 A1-Tafeln, die bei der VVN-BdA erworben werden können, etwa im Onlineshop auf der Homepage (für den Gebrauch in Innenräumen 49 Euro, für den Außeneinsatz 14...