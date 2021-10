Re: Apfel, Kaktus, Biobüffel

Lederrevolution mit Pflanzenpower

Leder gilt als Naturstoff, besteht aber eben auch aus abgezogener Haut von getöteten Tieren. Zudem haben Skandale um krebserregende Stoffe in Schuhen oder verseuchte Flüsse in Bangladesch die Branche in Verruf gebracht. Immer mehr Kundinnen und Kunden wollen Produkte kaufen, die tierfreundlich und umweltschonend hergestellt werden. Der Markt antwortet mit pflanzlich gegerbten Häuten – oder mit veganen Alternativen, zum Beispiel aus Äpfeln. Das riecht bestimmt auch gut, dazu passen dann Stoffe aus Brennesseln, gibt es wirklich! D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Hard Rain

Seit Tagen regnet es in Huntingburg in Strömen, die Einwohner werden evakuiert. Tom und Charlie sollen in der Zwischenzeit drei Millionen Dollar in bar aus der örtlichen Bank in Sicherheit bringen. Doch die he...