Herz und Magen

Zwischen Havanna und Beijing liegen mehr als 12.700 Kilometer. Das entspricht in etwa dem Durchmesser des Äquators. Um so erstaunlicher, dass nicht wenige Menschen in Kuba heute Nachnamen wie »Chen« oder »Wang« tragen. Kuba und China blicken auf eine fast zweihundertjährige gemeinsame Geschichte zurück, deren Anfänge bis in die Qing-Dynastie reichen. Nach einigem Hin und Her im Kalten Krieg befinden sich die Beziehungen der beiden sozialistischen Länder mittlerweile auf ihrem bisherigen Höhepunkt.

Besser als Sklaven

Am Ende des 18. Jahrhunderts lebten auf Kuba lediglich 200.000 Menschen. Jeder fünfte war ein Sklave, von denen die meisten in den Zuckerplantagen schuften mussten. Das Verbot des Sklavenhandels im spanischen Königreich ab 1820 stellte die kubanische Elite vor ein gewaltiges Problem: Ohne ständigen Zufluss billiger Arbeitskräfte bestand wenig Aussicht auf ein weiteres Wachstum der Plantagenwirtschaft. Das Verbot wurde von der Kronkolonie daher z...