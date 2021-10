Remigrant des Tages: Michail Saakaschwili

Selbst das seriöse US-Portal Eurasianet stöhnte nur noch: In Georgien sei halt nichts so, wie es scheine. Anlass dafür war, dass die offiziellen Meldungen vom Wochenende über die Festnahme des georgischen Exstaatschefs Michail Saakaschwili auf dem Flughafen von Batumi in den meisten Aspekten frei erfunden waren. Das einzige, was daran stimmt, ist die Tatsache, dass Saakaschwili sich derzeit in Haft befindet – allerdings wegen des vergleichsweise belanglosen Vorwurfs des illegalen Grenzübertritts.

Wie georgische und ukrainische Medien recherchiert haben, hat Saakaschwili sich an Bord eines l...