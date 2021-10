Patt in Bangkok

Nach erneuten Zusammenstößen zwischen radikalen Gegnern der Regierung von Premierminister Prayuth Chan-ocha und Einsatzkräften sind am Wochenende in Bangkok 15 Menschen festgenommen worden. Damit, so die englischsprachige Tageszeitung The Nation unter Berufung auf Polizeiangaben, seien seit Juli bereits fast 600 Festnahmen von Kritikern der Regierung erfolgt. Prayuth, als damaliger Armeechef Anführer des unblutigen Militärputsches vom Mai 2014 und in einer Wahl 2019 knapp an der Führung bestätigt, geht seit kurzem mit deutlich größerer Härte gegen die Demonstrierenden vor. Auf der anderen Seite haben auch einige Gruppen der Protestbewegung ihre Aktionen verschärft, setzen zum Teil auf Vandalismus und Angriffe auf Polizisten.

Die gegenwärtigen Demonstrationen begannen, nachdem im Frühjahr 2020 die Future Forward Party, eine Neugründung liberaler Kräfte und bei den Wahlen 2019 zweitstärkste Partei des »demokratischen Lagers«, zwangsweise aufgelöst worden war...