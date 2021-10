Zum Inhalt dieser Ausgabe | Austausch der Bourgeoisie Ukraine: Präsident will Oligarchen als Klasse entmachten – und ausländische Geldgeber sanft stimmen Reinhard Lauterbach Das ukrainische Parlament hat nach mehrmonatigen Beratungen das sogenannte Antioligarchengesetz von Präsident Wolodimir Selenskij verabschiedet. Für das entsprechende Gesetz stimmten Ende September 279 Abgeordnete, darunter die gesamte Regierungsfraktion »Diener des Volkes«. Es gab etwa 50 Gegenstimmen und 37 Enthaltungen, das heißt, etliche der nominell 450 Abgeordneten waren der Abstimmung ferngeblieben. Aufgabe des vom Präsidenten lancierten Gesetzes ist offiziell, den Einfluss des großen ukrainischen Geldes auf die Politik zurückzudrängen. Zu diesem Zweck formuliert es zunächst eine Definition des Oligarchen: Ein solcher ist, wer über die Finanzierung von Parteien bzw. Kandidaten oder über das Eigentum an Medienkonzernen auf das politische Leben Einfluss nimmt, außerdem auf einem durch »natürliche Monopole« gekennzeichneten Marktsegment monopolartige Macht ausübt und über ein Eigentum verfügt, das eine Million mal so hoch ist wie der monatliche Mindest...

