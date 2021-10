Legitimationskrise in Algerien

Nach der Demission von Präsident Abdelaziz Bouteflika am 27. April 2019 sind die überall in Algerien stattfindenden wöchentlichen Freitagsdemonstrationen – der Hirak – nicht abgeflaut, weil das ihn umgebende Machtzentrum weiter existiert. Obwohl bald auch der Bruder Saïd Bouteflika sowie Geheimdienstchefs, hohe Militärs, korrupte Staatsfunktionäre und Unternehmer bis hin zu ehemaligen Ministern und Regierungschefs zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden, gab sich das Volk nicht zufrieden. Nach vorherrschender Meinung sei kein Systemwechsel vollzogen worden, nur die Ablösung eines Clans durch einen anderen. Deshalb nahm die übergroße Mehrheit weder an den folgenden Präsidentschafts- noch an den Parlamentswahlen teil. Als missglückter Versuch, die Volksbewegung zu vereinnahmen, erwies sich eine Anfang dieses Jahres per Präsidialdekret in Kraft getretene neue Verfassung, obwohl sie den Hirak ausdrücklich als Hebel einer Systemerneuerung anerkannte.

Einigkeit i...