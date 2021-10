Wie rechts wird's?

Nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in Berlin finden derzeit eine Reihe von Sondierungsgesprächen zwischen den Parteien statt. In welcher Koalition die Bundeshauptstadt zukünftig regiert werden soll, ist bisher noch vollkommen offen. So gilt Franziska Giffey, SPD-Spitzenkandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, im Gegensatz zu weiten Teilen ihrer Parteibasis keineswegs als Freundin einer Neuauflage der bisher regierenden Koalition ihrer Partei mit Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Die Sozialdemokratin war bereits im Wahlkampf auf Distanz zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« gegangen, das vor allem von der Linkspartei und Teilen der Grünen unterstützt wird.

Nachdem es am Freitag zu ersten Sondierungsgesprächen zwischen SPD mit Bündnis 90/Die Grünen und danach mit der Linkspartei gekommen war, trafen sich am Mo...