Küstenfreuden

Kürzlich gingen wir auf Entdeckertour – nach Muscheln und Steinen an der polnischen Ostseeküste zwischen Swinoujscie und Kolobrzeg. Auch viele Vögel entdeckten wir dort: Silbermöwen, Lachmöwen, Kormorane, Enten, Tauben, Nebelkrähen, Dohlen. Die Schwalben sammelten sich auf den Stromleitungen. Am Himmel flogen Formationen von Kranichen und Gänsen und Schwärme von Staren und Spatzen.

Zweimal täglich wandten wir unseren Entdeckerdrang vom Meer ab: zu Strand, Düne mit Strandhafer, Kiefernwald, bis in die Gassen mit Buden, die chinesische Textilien, Schuhe, Uhren, Spielzeug und statt Ansichtspostkarten Kühlschrankmagnete mit Ansichtskartenmotiven anboten. In Dziwnowek, unserem preiswerten Basislager, das nicht in unserem Reiseführer erwähnt wird, errichten Szczeciner Investoren drei große Hotelkomplexe, wobei sie von »intimen Investitionen« sprechen, und dazu eine ganze Siedlung mit Ferienhäusern. Ein Häuschen mit 47 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 54-Quadra...