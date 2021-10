Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vieh von der Weide vertrieben Kritik an Agrarministern: Bauern setzen Preisdruck und Schweinepest zu Bernd Müller Bei der Agrarministerkonferenz (AMK) hatte Julia Klöckner (CDU) keinen guten Stand. Die Vertreter von Bund und Ländern tagten von Mittwoch bis Freitag in Dresden – und schon zu Beginn urteilte der Vorsitzende, Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne), hart über die Bundesministerin: Sie habe ihre Hausaufgaben »zuverlässig nicht gemacht« und versucht, wichtige Entscheidungen auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschleppen oder ganz auszusitzen. Als Beispiele nannte Günther die Neuausrichtung der Agrarsubventionen und den Tierschutz. Die Landwirte wüssten selbst, dass die Branche vor großen Veränderungen stehe. Sie wollten davor nicht beschützt, sondern auf diesem Weg unterstützt werden. »Die Bundeslandwirtschaftsministerin erweist der Branche einen Bärendienst, wenn sie hier immer wieder auf die Bremse tritt.« »Wenn die Koalitionsverhandlungen so laufen wie die heutige Agrarministerkonferenz, dann werden es wohl sehr zähe Verhandlungen«,...

Artikel-Länge: 3508 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen