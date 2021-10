»Staat sollte uns schützen, statt selbst zu hacken«

Sie haben beim Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber von der SPD Beschwerde gegen den Einsatz der Spähsoftware »Pegasus« durch das Bundeskriminalamt eingelegt. Worauf stützt sich Ihre Beschwerde?

Der Einsatz von Staatstrojanern ist einer der intensivsten Eingriffe in unsere Grundrechte. Der Staat wird zum Hacker und verschafft sich vollen Zugriff auf unsere Geräte und die darauf gespeicherten Daten. Weil wir heutzutage unglaublich viele und zum Teil sehr sensible Daten auf unseren Smartphones und PCs gespeichert haben, erhält der Staat einen umfassenden Einblick in unsere Persönlichkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat daher sehr strenge Anforderungen aufgestellt, die durch die »Pegasus«-Software nicht eingehalten werden. Ein privates, ausländisches Unternehmen, das mutmaßlich im Auftrag autoritärer Staaten auch Journalisten und Menschenrechtler ausspäht, erhält Zugriff auf hochsensible Daten. Das ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Grundrecht...