Dou ned. Doddn!

Grüß Godd.

Guten Abend, ein Helles bitte. – Danke.

(Fünf Minuten Schweigen)

Hi. Bist du neu?

Guten Abend. Ja. Nein. Nur fremd.

Wou kummstn her?

Ich glaube aus dem – Café Hund?

Na, ich mein, wost herkummmst.

Ich weiß es nicht genau. Also zuerst war ich in einer »Bruderbierwerkstatt« oder so.

In wos?

In der Luitpoldstraße, gegenüber ist eine Spielhalle, es gab ein »Hausbier«, sehr trüb, hat aber gelöscht. Und ich hatte so einen Durst! Bevor ich los bin, hatte ich einen geraucht, einen ganz kurzen nur, aber der hat vielleicht geknallt!

Kenn ich.

Ich bin zur S-Bahn und beim Warten dachte ich plötzlich, ich fliege weg. Völlig verbimmelt am Hauptbahnhof raus, dann musste ich in zwei verschiedenen Banken drei unterschiedliche Transaktionen durchführen –

Mann!

… und vergesse natürlich beide Male, die Auszüge zu ziehen.

Kenn ich.

Also danach erst mal ein Bier, und ich: Konzentriere dich! Du musst jetzt zum Jakob, ein Buch bestellen vom Dings und danach – wie heißt du eigentlich?

M...