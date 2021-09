Galileo

Konsumgigant Deutschrap

Bei dieser nervig-problematischen Musikrichtung geht es nicht mehr nur um Wort und Rhythmus, sondern inzwischen um den Verkauf von Fressprodukten wie Pizza oder Eistee. Diese bieten die Künstlerinnen und Künstler unter ihrem Namen an und machen sich somit selbst zur Marke. Was dann im ganzen aber auch wieder so neu nicht ist. BRD 2021.

Pro sieben, 19.05 Uhr

Wer wir sind – Die DNA des Ostens

Die Sendung fragt, ob auch die jungen Generationen eine vermeintliche DNA des Ostens in sich tragen. Für das Projekt wurden zahlreiche statistische und soziologische Daten ausgewertet. In der ARD-Mediathek findet sich dazu noch eine zehnteilige Dokureihe, die filmische Hintergründe zum Transformationsprozess bietet und zeigt, wie sich der Osten nach 1990 entwickelt hat. BRD 20...