»Herrlich proletarisch«

Die Publikation des Romans »Gruppenbild mit Dame« im Sommer 1971 war ein literarisches Großereignis, wie es deren nur wenige in der alten Bundesrepublik gegeben hat.¹ Obwohl die erste Auflage mitten im Sommer erschien, wurde schon nach kurzer Zeit die dritte Auflage vorbereitet. In der FAZ wurde der Roman zwischen Juli und November komplett abgedruckt. Ausführliche Besprechungen in allen Zeitungen folgten. Böll hatte, obwohl in den Medien stets als kritische Stimme präsent, seit einigen Jahren kein größeres Werk vorgelegt, doch in wichtigen Arbeiten wie den Frankfurter Vorlesungen von 1963/1964 und der Büchner-Preisrede von 1967 die Positionen seiner politischen Ästhetik abgesteckt. In den Debatten der außerparlamentarischen Opposition (APO), dem Kampf gegen die Notstandsgesetzgebung und der Studentenbewegung hatte er sich eindeutig positioniert. Die Erwartungen waren also groß.

Im Kontext der Restauration

Tatsächlich sollte sich zeigen, dass der neue Roman...