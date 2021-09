»Reformkurs« auf katholisch

Unter dem Eindruck der Nachbeben der Skandale um sexualisierte Gewalt und einer nicht abebben wollenden Austrittswelle von Gläubigen ist am Donnerstag die Synodalversammlung der katholischen Kirche in Deutschland in Frankfurt am Main zusammengekommen. Der »Synodale Weg« ist das zentrale Gremium des »Reformprozesses« der katholischen Kirche in Deutschland. Er war als Reaktion auf die Skandale um sexualisierte Gewalt, die die katholische Kirche seit 2010 erschüttern, ins Leben gerufen worden.

Bei der Versammlung in der Frankfurter Messe, die unter strengen Hygieneregeln stattfindet, sollen bis Sonnabend vier Themen diskutiert werden: die Position der Frau in der Kirche, der Umgang mit Macht, die katholische Sexualmoral und die priesterliche Ehelosigkeit, das sogenannte »Zölibat«. Behandelt werden die Themenfelder von den 230 Mitgliedern der Synodalversammlung. Sie setzt sich zusammen aus den 69 deutschen Bischöfen, 69 Vertretern des Zentralkomitees der deuts...