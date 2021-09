Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Es geht also auch immer um Verhältnismäßigkeit« Arbeitskampf an Berliner Krankenhäusern: Senat hat Verständnis für beide Seiten. Ein Gespräch mit Matthias Kollatz Susanne Knütter Halten Sie die Forderungen der Beschäftigten von Charité, Vivantes und den Tochterunternehmen für gerechtfertigt? Dass die Charité als Europas größtes Universitätsklinikum und Vivantes als Deutschlands größter kommunaler Krankenhauskonzern in der Lage sein müssen, eine angemessene Bezahlung für alle Berufsgruppen beispielhaft umzusetzen, steht außer Frage. Dafür mache ich mich als Vorsitzender des Aufsichtsrates von Vivantes und Mitglied des Aufsichtsrates der Charité grundsätzlich stark. Insofern kann ich die Forderungen der Beschäftigten nachvollziehen. Wir müssen aber auch festhalten: Das Land Berlin kann nicht die Personalkosten übernehmen, sondern nur den Rahmen für bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Ein Positivbeispiel ist der geplante Eigentümerausschuss. Dort sollen künftig unter Federführung der Senatsfinanzverwaltung die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die Wissenschaftsverwaltung und jeweils ein Mitglied vom Vorstand...

Artikel-Länge: 4776 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen