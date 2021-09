Erinnerungshilfe für künftige Regierung

Seit ziemlich genau einem Jahr demonstrieren sie wöchentlich vor dem Bundesgesundheitsministerium. Eine Reaktion aus dem Hause gab es bislang nicht. Die Politiker, die sich für die protestierenden Mediziner interessierten, kamen aus der Opposition, sagte Corvin Pacher von der Initiative »Walk of Care« gegenüber jW. Am Mittwoch veranstaltete die eine Pflegedemo durch das Berliner Regierungsviertel, um »die Probleme in der Pflege zum Schwerpunktthema in den Koalitionsverhandlungen zu machen«, wie es in der Ankündigung hieß.

Obwohl das Thema Pflege in der letzten Legislaturperiode häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses stand, habe sich für die Beschäftigten in der Praxis wenig konkret verändert. Es mangele weiterhin an Anreizen, »den Beruf attraktiv genug zu machen, um in ihm zu verbleiben oder ihn zu erlernen«, heißt es in einer Presseerklärung des »Walk of Care«. Von der künftigen Regierung fordern die Aktiven eine gesetzliche Personalbemessung au...